В Ростовской области мужчина из-за семитысячного долга будет 120 часов мести улицы

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-19T14:12:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Ближайшие несколько дней жителю Ростовской области будет чем заняться. Из-за небольшого штрафа суд приговорил его к благоустройству улиц родного города.

Как рассказали в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, в свое время в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. А по решению суда он должен был оплатить семь тысяч рублей. Однако с деньгами расставаться дончанин не спешил. Тогда судебные приставы пришли к нему домой и объяснили: не оплатишь долг, будешь мести улицы.

Тот, вероятно, решил, что это шутка. Штраф он так и не заплатил. И тогда в суд поступило заявление о замене штрафа на другое наказание. В итоге, теперь ближайшие 120 часов он должен будет убирать улицы.

Учитывая, что рабочий день, согласно трудовому законодательству, составляет восемь часов, то на то, чтобы выполнить решение суда, у мужчины уйдет не меньше, чем полмесяца.

ИСТОЧНИК KP.RU