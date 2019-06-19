2019-06-19T14:10:04+03:00
Общество

«И пусть весь мир подождет»: Ростовский кот лег загорать прямо на капоте иномарки

Рыжика уже обсуждают в социальных сетях
Ольга ГОПАЛО
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Кота, который нежится на солнце, обсуждают в социальных сетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".Кота, который нежится на солнце, обсуждают в социальных сетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовал один из пользователей. Прямо на капоте красной иномарки в центре донской столице, разлегся наглый рыжий кот. При этом он вывернулся на спине так, что многие Интернет-пользователи решили: кот решил позагорать.

- Ростовские коты научат вас отдыхать, - с юмором подписал автор фото.

Под снимками отдыхающего кота уже несколько сотен лайков и десятки комментариев. Многие из горожан умилились милым барсиком: «И пусть весь мир подождет», «Какой милаха», «Кайфует», «Хм, губа не дура: шарит в авто» и «Это не кот, это беспредельщик какой-то».

Снимок опубликовал один из Интернет-пользователей. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Снимок опубликовал один из Интернет-пользователей. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Были те, кто даже позавидовал коту: «Я хочу как он».

А некоторые предупредили, что такая милота может плохо закончиться для хозяина иномарки: «Мой так мне весь капот поцарапал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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