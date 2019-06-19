В Ростове-на-Дону фонтан на Западном превратился в "зловонное болото"
В Ростове-на-Дону жители Западного жилого массива негодуют. На месте фонтана на одной из городских улиц, образовалось самое настоящее болото. Фото и видео появилось в социальных сетях. Последнее, к слову, уже посмотрели больше 25 тысяч человек.
- "Аллея роз". Фонтан, который радовал ростовчан и гостей города своей красотой... - написала автор фото. - Работает лишь малая часть фонтана, вокруг грязь, разбитая плитка, вода зеленого цвета с невыносимой вонью и насекомыми. Жуть одним словом.
К слову, другая ростовчанка добавила:
- Это чудо по выходным включают и жижа разбрызгивается везде! Там фотографируют свадьбы. Я даже представить боюсь какого цвета потом платье невесты! Неужели сложно почистить?
Женщины верят, что их крик о помощи будет услышан и коммунальщики все быстро приведут в порядок.
В комментариях пишут, что фонтан недавно уже чистили. Кроме того, горожане выдвигают версии о том, что причиной загрязнений могут стать бездомные и детвора, которая там плескаются, а еще гуляющие, которые кидают в него мусор и листья.
- Та же ситуация в "Плевен", только почистили, через пару дней плавает куча оберток, шишек, палок, - признал один из местных жителей. - Как говорится, хотите жить в чистом городе - начните с себя.
Фонтан на Аллее роз превратился в зловонное болото 18.6.2019 Ростов-на-Дону Главный.Вк
ИСТОЧНИК KP.RU