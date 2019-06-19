2019-06-19T15:02:14+03:00
Общество

В Ростовской области при столкновении легковушки и грузовика погиб человек

По предварительным данным, у «Жигулей» оторвало колесо
Ольга ГОПАЛО
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Водителя легковушки с многочисленными травмами доставили в больницу.Водителя легковушки с многочисленными травмами доставили в больницу.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В среду, 19 июня, около 13:00 в Ростовской области произошла авария, которая унесла жизнь человека. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, ЧП случилось на автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Морозовском районе. По предварительным данным, водитель «четверки» не справился с управлением и столкнулся с большегрузом марки «Ман», который ехал по встречному направлению.

Есть информация, что у легковушки могло взорваться колесо, что и стало причиной дорожного происшествия. В результате, погиб 59-летний пассажир легковушки. Травмы, которые он получил оказались несовместимыми с жизнью. А вот 60-летнего водителя "Жигулей" на машине скорой медицинской помощи доставили в ближайшую больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В донском главке добавили, что по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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