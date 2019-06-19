2019-06-19T15:13:00+03:00
Общество

«Тут что метеорит упал?»: В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают огромные ямы при выезде с Суворовского

Видео уже посмотрели больше 24 тысяч Интернет-пользователей
ГОШЕВ Игорь
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Видео уже посмотрели больше 24 тысяч Интернет-пользователей.Видео уже посмотрели больше 24 тысяч Интернет-пользователей.Фото: Сергей ГАПОН
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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось видео, которое сделано на выезде из одного не так давно построенного микрорайона города. Автор ролика подписал: «Гигантские ямы как после метеоритного дождя при выезде с Суворовского на Северный».

Видеоролик всего за несколько часов посмотрели уже больше 24 тысяч человек. Многие из которых усомнились в его подлинности: «Тут что метеорит упал?» и «Они точно не на луне снимали?». Другие горожане шутят: «Это НЛО в дворника стреляло» и «Это кроты дороги портят».

Однако местные жители уверяют, такая дорога действительно имеет место быть.

- Я там с другом чуть не перевернулась... Ямы ночью не заметны, особенно, если ехать со скоростью в 50-60 километров в час, не говоря уже о тех, кто ездит быстрее, - написала одна из ростовчанок.

- Вот поэтому я объезжаю через Зрелищную: на пять минут дольше, зато машина целее, - подсказал маршрут другой автолюбитель.

Был и такой комментарий: «Дорогу обещали закрыть с 3 июня на ремонт на два месяца. Но в итоге ничего не делается».

Гигантские ямы как после метеоритного дождя.Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

ИСТОЧНИК KP.RU

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