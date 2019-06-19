«Послать и подальше бесспорно!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова спросила у подписчиков совет про одного парня

СЕГОДНЯ 17:25 2019-06-19T18:48:19+03:00

Поклонники бросились на перебой рассказывать красавице о том, что они думают

Изменить размер текста: A A

«Мисс Россия» Татьяна Котова не на шутку взбудоражила своих поклонников очередным постом. Красавица спросила у подписчиков, что они думают про случай, который произошел с ее подругой.

- Ее парень, в день рождения бывшей девушки, отправил цветы и ювелирное украшение, - сообщила на своей странице в Инстаграм Татьяна. - Как вы считаете это допустимо и нормально? Или нужно срочно отослать этого парня на небо за звездочкой?

Сама же Татьяна высказала такое свое мнение: «Я бы точно с таким даже самый вкусный кусочек пиццы за одним столом не стала есть. Но моя подруга не знает как ей быть».

В итоге, были такие варианты: «Просто парень любитель запасных аэродромов, и даже этого не скрывает», «Значит она ему не бывшая и он тайно мечтает наладить с ней общение», «Послать и подальше бесспорно!» и «В топку его».

- Не торопитесь с выводами, может быть, именно он и будет самым надежным, - высказал свою точку зрения один из поклонников блондинки.

ИСТОЧНИК KP.RU