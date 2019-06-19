«За Жориком скоро отправимся, как муж и заказал»: Подписчики обсуждают новую беременность супруги тренера ФК «Ростов»
В Инстаграм супруги тренера желто-синих Валерия Карпина небывалый ажиотаж. Подписчики поздравляют Дарью с возможным пополнением в семье. Поводом для этого послужил пост красавицы-жены из спортзала, из которого опытные пользователи сделали вывод - Карпина скоро снова станет мамой. Однако пожелания оказались преждевременными. О чем сама Дарья сообщила уже в своей следующей публикации.
- Друзья! Спасибо, что читаете подписи к моим фото, просто у всех бывают неудачные кадры, - написала она. - Пуза нет, ну по крайней мере круглого, над остальным работаю в зале. За Жориком скоро отправимся, как муж и заказал, но не в этот раз.
Многие тут же принялись извиняться: «Простите за преждевременные поздравления», «А мы уже так обрадовались», «Ничего, все впереди» и «Ждем, ждем, Жорика нужно обязательно».
ИСТОЧНИК KP.RU