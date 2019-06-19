2019-06-19T17:49:04+03:00
Общество

«За Жориком скоро отправимся, как муж и заказал»: Подписчики обсуждают новую беременность супруги тренера ФК «Ростов»

В Инстаграм молодой матери уже десятки поздравлений
ГОШЕВ Игорь
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У красавицы Дарьи Карпиной в Инстаграм тысячи подписчиков. Фото: Инстаграм Дарьи Карпиной.У красавицы Дарьи Карпиной в Инстаграм тысячи подписчиков. Фото: Инстаграм Дарьи Карпиной.
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В Инстаграм супруги тренера желто-синих Валерия Карпина небывалый ажиотаж. Подписчики поздравляют Дарью с возможным пополнением в семье. Поводом для этого послужил пост красавицы-жены из спортзала, из которого опытные пользователи сделали вывод - Карпина скоро снова станет мамой. Однако пожелания оказались преждевременными. О чем сама Дарья сообщила уже в своей следующей публикации.

- Друзья! Спасибо, что читаете подписи к моим фото, просто у всех бывают неудачные кадры, - написала она. - Пуза нет, ну по крайней мере круглого, над остальным работаю в зале. За Жориком скоро отправимся, как муж и заказал, но не в этот раз.

dasha.karpinadasha.karpina
Сегодня работаем на удивительном юбилее
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Многие тут же принялись извиняться: «Простите за преждевременные поздравления», «А мы уже так обрадовались», «Ничего, все впереди» и «Ждем, ждем, Жорика нужно обязательно».

ИСТОЧНИК KP.RU

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