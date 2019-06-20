2019-06-20T10:26:36+03:00
Общество

Этим летом на улицах Ростова-на-Дону установят 600 евроконтейнеров для пластика

Город будет собирать мусор по новому
Илья БОГОМОЛОВ
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Реализация раздельного сбора мусора зависит от слаженной работы всего городского сообщества.Реализация раздельного сбора мусора зависит от слаженной работы всего городского сообщества.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ростовском зоопарке чиновники местной администрации обсудили экологические проблемы города, в том числе прошедшую мусорную реформу. Напомним, с 1 января 2019 донская столица перешла на новую систему обращения с отходами.

- Сейчас город проходит сложную стадию адаптации и обкатки, но у нас уже есть четкое понимание, куда мы идем. Главная задача на сегодня – построить новый мусороперерабатывающий завод до 2020 года и научить людей культуре раздельного сбора мусора, - сказал исполняющий обязанности градоначальника Алексей Логвиненко. - Для этого закуплены и уже этим летом будут установлены 600 евроконтейнеров для сбора пластика, а также тары для макулатуры в бюджетных и образовательных организациях. Проводятся обучающие мероприятия среди школьников и студентов, различные экологические акции, привлекающие внимание к данному вопросу.

Представитель регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами рассказал, что новый комплекс, который будет построен в 2020 году в Мясниковском районе (800 тысяч тонн в год), будет представлять собой современный экотехнопарк с площадками биокомпостирования и шредирования крупногабаритного мусора. Все отходы будут проходить сортировочные линии, где из них будут по максимуму извлекать части, которые можно использовать вторично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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