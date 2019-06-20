2019-06-20T10:30:11+03:00
Общество

В Ростовской области объем средств под управлением в сегменте «Привилегия» ВТБ увеличил на 1,8 миллиарда рублей

С начала года рост составил десять процентов
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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В банке ВТБ озвучили, что с января по март этого года объем средств под управлением в сегменте «Привилегия» вырос на десять процентов. В частности, портфель активов увеличился на 1,8 млрд рублей, достигнув показателя в 19,3 млрд рублей. Такого результата удалось достичь, благодаря обновленной модели обслуживания, которая включает долгосрочное партнерство с клиентами и взвешенный подход при выборе финансовых инструментов. Как рассказали эксперты, таким образом портфель инвестиционных продуктов по направлению «Привилегия» вырос в 1,4 раза, до 3,8 млрд рублей. С начала года максимальные темпы роста показали ПИФы – 117,3 млн рублей и брокерское обслуживание - 286,5 млн рублей: рост на 26 и 13% соответственно. На них приходится 16% от общего объема портфеля состоятельных клиентов. Средний размер размещенных средств на одного клиента увеличился с 2,2 до 2,5 млн рублей. А по итогам первого квартала в данном сегменте клиентскую базу пополнили 775 ростовчан.

- Мы рекомендуем своим клиентам грамотно диверсифицировать портфель, уделяя особое внимание размещению активов в высокомаржинальные финансовые инструменты, - отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - До конца года рассчитываем увеличить количество привилегированных клиентов до 7,7 тысячи человек и нарастить объем средств до 21,5 млрд рублей. По нашим оценкам, наибольший спрос будет на паевые инвестиционные фонды и структурные продукты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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