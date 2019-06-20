Студенты ЮФУ победили во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-20T10:32:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одна победа в копилке студентов Южного Федерального университета. На этот раз ребята заняли первое место во Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия». А торжественное награждение прошло во время Петербургского международного экономического форума. Как рассказали в вузе, финал конкурса проходил в Москве в Мастерской управления «Сенеж» еще в мае. Разработка студентов Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ была представлена членам жюри в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни». Проект назывался «ШАГ – передвижение без границ».

Фото: ЮФУ

Его основная идея заключалась в том, чтобы люди с ограниченными возможностями в передвижении могли свободно пользоваться общественным транспортом. Так, Валерия Самойленко, Дмитрий Абакумов и Семен Лихтин разработали целую систему, в которую вошли специальное мобильное приложение и устройство для установки в общественный транспорт.

В итоге, команда получила золотые медали и приглашение на обучение в Мастерскую управления «Сенеж». А сам проект еще и прошел национальный отборочный этап конкурса «100 идей для СНГ».

ИСТОЧНИК KP.RU