В Ростове-на-Дону из-за выпускного на 14 часов перекроют улицу Береговую

СЕГОДНЯ 10:44 2019-06-20T10:46:25+03:00

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В день общегородского школьного выпускного в Ростове-на-Дону, 25 июня, традиционно будет перекрыта улица Береговая. Она будет закрыта для движения транспорта с 15:00 до 5:00 следующего дня, 26 числа. Речь идет об участке от Буденновского проспекта до переулка Газетного. Такую информацию опубликовал Департамента автодорог и организации дорожного движения города.

Добавим, что в этот же день, 25 июня, на улицах донской столицы будет запрещена продажа алкоголя. За нарушение запрета для продавцов предусмотрен крупный штраф. Спиртным будут торговать только в барах, ресторанах и кафе, у которых есть лицензия, но выносить бутылки из питейного заведения тоже будет запрещено.

В мэрии добавили, что в этом году выпускников одиннадцатых классов в Ростове более 4700 человек. Отмечать праздник вместе с ними на набережной будут родители и педагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU