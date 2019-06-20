2019-06-20T11:39:10+03:00
Происшествия

Огонь и месть: ростовчанина судят из-за сгоревшего дома бывшего сожителя его жены

Любовный треугольник привел мужчину на скамью подсудимых
Илья БОГОМОЛОВ
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Дом сгорел 5 лет назад.Дом сгорел 5 лет назад.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростове судят местного жителя, который обвиняется в поджоге дома бывшего сожителя своей супруги. История достойна любовного сериала: пять лет назад мужчина влюбился в девушку, которая на тот момент жила с другим, более состоятельным кавалером. Сожитель практически содержал красавицу, даже подарил ей машину, но деньги у него водились, якобы, от нечестного бизнеса. В итоге любовь победила бабло - дама выбрала того, кто предложил любовь, а не "золотую клетку". Они поженились, сейчас у них двое детей.

Бизнесмен, правда, все это время не оставлял бывшую возлюбленную в покое: названивал, требовал вернуться, подаренная машина была сожжена. На ее мужа не раз нападали на улице незнакомцы, портили его имущество. Ростовчанин понимал от кого были все эти "приветы", но тут подоспел главный из них - мужчина оказался на скамье подсудимых, как он уверяет, по ложному обвинению. У бывшего сожителя девушки сгорел дом на улице Доброхимовской, и подозрение в поджоге пало на того, с кем потерпевший состоял в любовном треугольнике.

Сейчас дело рассматривается в Железнодорожном суде Ростова. Обвиняемый отрицает свою вину, у него есть алиби - в день пожара он был на работе, на заседании со своими коллегами. Но правоохранительная система не спешит становиться на его сторону.

- Полицейское следствие допустило много процессуальных ошибок, все они были представлены суду. Теперь уже защита будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности нескольких следователей Железнодорожного райотдела полиции. Да и прокуратура не собирается отказываться от обвинения, хотя в суде защита это предложила сделать. Здесь явно прослеживаются коррупционные связи. Дело заказное, - цитирует 1Rnd.ru адвоката обвиняемого Сергея Печенджиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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