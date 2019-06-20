2019-06-20T12:17:52+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону стартовала серия бесплатных городских экскурсий

Записаться на участие может любой желающий
Юлия ЛАНДЫШ
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В Ростове-на-Дону стартовала серия бесплатных городских экскурсий. Фото: «Россети Юг».В Ростове-на-Дону стартовала серия бесплатных городских экскурсий. Фото: «Россети Юг».
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В четверг, 20 июня, в Ростове-на-Дону стартовал замечательный городской проект: в течение недели ежедневно по утрам будут проходить бесплатные познавательные экскурсии по донской столице. Организатором акции выступила компания «Россети Юг», которая таким образом не только отмечает свой предстоящий день рождения, но и выражает искреннюю любовь к нашему городу. Ведь история энергетики неразрывно связана со значимыми событиями Ростова-на-Дону.

Об этом и многом другом участникам расскажет опытный гид и краевед Алексей Павловский. Экскурсии проходят на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Маршрут пролегает по историческому центру города - по Большой Садовой, Советской, Станиславского, Седова, Береговой, а также Буденновскому и Ворошиловскому проспектам. Увлекательные истории и захватывающие подробности, казалось бы, известных событий ждут участников.

За время двухчасового путешествия по сердцу Ростова-на-Дону и Нахичевани предусмотрены несколько остановок с выходом к достопримечательностям: на Театральной площади, смотровой площадке возле Дона и улице Текучева. Любопытно, что по итогам путешествия многие открывают для себя город с новой стороны. Ведь именно после появления электричества в 1896 году Ростов-на-Дону стал стремительно развиваться и превратился в столицу Юга России, какой мы ее знаем сейчас. Энергетика дала толчок к развитию производства, появились городское освещение, трамваи и прочие блага цивилизации. О том, как город рос, участники экскурсии узнают на живых примерах.

В прошлом году аналогичный проект впервые был представлен городской общественности, и люди восприняли его с большим интересом. На экскурсии записывались целыми семьями, причем не только ростовчане, но и жители других городов области. В этом году по просьбам горожан проект было решено повторить, чтобы приобщиться смогли все желающие. Серия ежедневных экскурсий продлится до 28 июня. Записаться на участие можно по телефону 307-08-18. Количество мест ограничено!

Подробности: https://www.facebook.com/events/916295265368743/?active_tab=about

ИСТОЧНИК KP.RU

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