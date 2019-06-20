На Центральном рынке и в аэропорте Платов поставят спектакли для ростовчан

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-20T14:36:42+03:00

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В эти дни в Ростове проходит фестиваль "Трансформация", девиз которого: "Театр меняет город".

- Режиссеры, хореографы, музыканты и художники из России и Европы создадут свои уникальные работы в разных локациях Ростова, на несколько дней наш город превратится в открытую театральную сцену, - рассказали организаторы. - Главным героем "Трансформации" станет Ростов и его мифология.

В рамках фестиваля 22 июня на Центральном рынке пройдет показ проекта режиссера Элины Куликовой "Есть Ростов". Зрителям предлагают приходить голодными.

23 июня площадкой для спектакля станет аэропорт Платов. Там покажут спектакль Сергея Чехова "Воздух-9" о чувстве возвращения домой. Зрителей доставят на место от 18-ой Линии, 8.

Еще несколько постановок пройдет на улицах Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU