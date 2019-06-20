В Ростовской области из-за лопнувшего колеса машины погиб мужчина

СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-20T15:44:50+03:00

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В четверг, 20 июня, в Морозовском районе произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в донской автоинспекции, трагедия случилась на автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский».

- 60-летний водитель машины «ВАЗ-2104» не справился с управлением (по предварительной информации взорвалось переднее колесо), допустив столкновение со встречным грузовиком, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Погиб пассажир легковушки, а водителя с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. По факту аварии начата проверка.

Напомним, под Ростовом из-за лопнувшего колеса опрокинулась фура, перекрыв движение по трассе «Дон». В аварии никто не пострадал, но возникла многочасовая пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU