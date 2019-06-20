2019-06-20T15:49:42+03:00
Общество

Из-за жары на всех подъездах к Ростову-на-Дону ограничено движение грузовиков

Фурам разрешено двигаться только по ночам
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На трех подъездах к Ростову ограничено движение грузовиковНа трех подъездах к Ростову ограничено движение грузовиковФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Жара стала причиной ограничения движения большегрузов в Ростовской области. В частности, из-за высокой температуры воздуха объявлен запрет на движение фур в дневное время. Речь идет о следующих трассах и дорогах: «Волгоград-Каменск-Шахтинский-граница с Украиной» ( км 196+700 - км 379+460); М-4 «Дон» - Новошахтинск - граница с Украиной», «Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной», а также на подъездах (северном, южном и западном) к Ростову-на-Дону.

Напомним, что на автомобильных дорогах в соответствии с федеральным законом в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий могут вводиться временные ограничения движения транспортных средств. Такие меры, как считают дорожники, помогут уберечь асфальтобетонное покрытие от образования дефектов и разрушения.

В правительстве поясняют, что ограничения действуют при повышении температуры воздуха свыше 32 C (по данным службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). В периоды жары фуры могут двигаться только с 22:00 до 10:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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