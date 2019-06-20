2019-06-20T19:07:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ищут 58-летнего Анатолия Приступина

Мужчина не разговаривает
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области в розыск объявлен 58-летний мужчина. Фото: Лиза Алерт Юг.В Ростовской области в розыск объявлен 58-летний мужчина. Фото: Лиза Алерт Юг.
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В Ростовской области в розыск объявлен 58-летний мужчина. Известно, что Анатолий Приступин пропал накануне, 19 июня. В этот день около восьми часов утра Анатолий Николаевич вышел из своего дома, расположенного в Советском районе города Ростова-на-Дону. Однако до сих пор о его местонахождении ничего не известно ни близким, ни родным.

- В тот день он был одет в красную футболку с надписью, черное трико и черную обувь, - говорят волонтеры, которые занимаются его поисками. - Рост мужчины 172 сантиметра, среднего телосложения, волосы седые, а глаза карие.

Мужчина может быть дезориентирован. Кроме того, он не разговаривает. С собой у него были два пакета.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет. Если вы что-то знаете о том, где он может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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