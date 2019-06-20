2019-06-20T19:05:45+03:00
Общество

«Видно, что работал дизайнер»: В Ростове-на-Дону иномарку украсили пакетами с мусором

По версии местных жителей, автоледи перекрыла доступ к жбанам
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
По версии местных жителей, автоледи перекрыла доступ к жбанам. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".По версии местных жителей, автоледи перекрыла доступ к жбанам. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
Изменить размер текста:

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовал один из горожан. На снимке неизвестные придали иномарке своеобразный лоск.

- Этот водитель перекрыл доступ к вывозу мусора и получил штраф от местной полиции порядка, - подписал автор снимка. - Причем хозяйка машины даже не стала снимать пакеты, так и поехала.

Интернет-пользователи оставили под постом несколько десятков комментариев: «Красиво, хозяйке, наверное, понравилось», «Видно, что работал дизайнер» и «Куда говорите машину поставить нужно?».

Но были и те, кто заступился за автоледи: «Проблема не в машине и не в хозяйке. Проблема в парковочных местах» или «Был бы это джип какого-нибудь бугая, я бы посмотрела как бы пакеты эти вешали, а потом сами бы и снимали поломанными руками. Все такие смелые, когда нужно проучить девушку».

Но были и те, кто недооценил труд местных активистов:

- Надо было сразу жбан прицепить, - предложил один из Интернет-пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Ростовской области заплатил миллион после того, как его авто забрал эвакуатор
Битва стариков: в больнице Ростова-на-Дону пенсионер избил тростью сверстника
В аварии на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону погибла пенсионерка
Поклонники в очередной раз раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова
Супруга арестованного главного архитектора Ростова-на-Дону дозвонилась на Прямую линию с Владимиром Путиным
У жителя Ростовской области изъяли дорогой BMW из-за долгов по налогам
«Вот это ты зажигательная»: Подписчики обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в мини
В Ростове-на-Дону снесли незаконную автомойку
«Офигенный ракурс»: Поклонники оценили эмоциональное фото пловчихи Юлии Ефимовой
Дома в Шахтах, где от взрыва погибли пять человек, отремонтируют к 30 августа
15 поездов были задержаны из-за падения металлоконструкций на рельсы в Новочеркасске
«Ох, эти ноги! Божественна!»: фото жены футболиста Ивана Новосельцева в купальнике вызвало бурю восторга
Обход Аксая планируют завершить в 2022 году
В Аксайском районе при столкновении двух грузовиков пострадал водитель
Василий Голубев прокомментировал жалобу жителей Ростова-на-Дону Владимиру Путину на нехватку соцобъектов
В Ростове-на-Дону ищут 58-летнего Анатолия Приступина