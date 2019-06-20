«Видно, что работал дизайнер»: В Ростове-на-Дону иномарку украсили пакетами с мусором

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-20T19:05:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографию, которую опубликовал один из горожан. На снимке неизвестные придали иномарке своеобразный лоск.

- Этот водитель перекрыл доступ к вывозу мусора и получил штраф от местной полиции порядка, - подписал автор снимка. - Причем хозяйка машины даже не стала снимать пакеты, так и поехала.

Интернет-пользователи оставили под постом несколько десятков комментариев: «Красиво, хозяйке, наверное, понравилось», «Видно, что работал дизайнер» и «Куда говорите машину поставить нужно?».

Но были и те, кто заступился за автоледи: «Проблема не в машине и не в хозяйке. Проблема в парковочных местах» или «Был бы это джип какого-нибудь бугая, я бы посмотрела как бы пакеты эти вешали, а потом сами бы и снимали поломанными руками. Все такие смелые, когда нужно проучить девушку».

Но были и те, кто недооценил труд местных активистов:

- Надо было сразу жбан прицепить, - предложил один из Интернет-пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU