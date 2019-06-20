Обход Аксая планируют завершить в 2022 году

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-20T16:43:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортный обход Аксая, подготовка к строительству которого началась еще два года назад, планируют завершить в 2022. На данный момент проведены земляные работы (включая археологические раскопки), переустройство линий электропередач и линий связи, в нынешнем году продолжится перестройка инженерных коммуникаций.

Напомним, строительство обхода является одним из важных проектов в Ростовской области. Предполагается, что объем инвестиций, который будет вложен до 2022 года, - более 100 миллиардов рублей.

Планируют провести реконструкцию двух существующих участков М-4 с доведением их до четырех и шести полос, а также построить новую 35-километровую трассу. Обход Аксая разгрузит от транзитного транспорта подъезды к городу-миллионнику, а в дальнейшем обход станет частью кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU