2019-06-20T16:43:08+03:00
Общество

Обход Аксая планируют завершить в 2022 году

Объем инвестиций, который будет вложен - более 100 миллиардов рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
На "обходе Аксая" идет вынос коммуникаций. Фото: пресс-центр ГК "Автодор".На "обходе Аксая" идет вынос коммуникаций. Фото: пресс-центр ГК "Автодор".
Изменить размер текста:

Транспортный обход Аксая, подготовка к строительству которого началась еще два года назад, планируют завершить в 2022. На данный момент проведены земляные работы (включая археологические раскопки), переустройство линий электропередач и линий связи, в нынешнем году продолжится перестройка инженерных коммуникаций.

Напомним, строительство обхода является одним из важных проектов в Ростовской области. Предполагается, что объем инвестиций, который будет вложен до 2022 года, - более 100 миллиардов рублей.

Планируют провести реконструкцию двух существующих участков М-4 с доведением их до четырех и шести полос, а также построить новую 35-километровую трассу. Обход Аксая разгрузит от транзитного транспорта подъезды к городу-миллионнику, а в дальнейшем обход станет частью кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Ростовской области заплатил миллион после того, как его авто забрал эвакуатор
Битва стариков: в больнице Ростова-на-Дону пенсионер избил тростью сверстника
В аварии на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону погибла пенсионерка
Поклонники в очередной раз раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова
Супруга арестованного главного архитектора Ростова-на-Дону дозвонилась на Прямую линию с Владимиром Путиным
У жителя Ростовской области изъяли дорогой BMW из-за долгов по налогам
«Вот это ты зажигательная»: Подписчики обсуждают фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой в мини
В Ростове-на-Дону снесли незаконную автомойку
«Офигенный ракурс»: Поклонники оценили эмоциональное фото пловчихи Юлии Ефимовой
Дома в Шахтах, где от взрыва погибли пять человек, отремонтируют к 30 августа
15 поездов были задержаны из-за падения металлоконструкций на рельсы в Новочеркасске
«Ох, эти ноги! Божественна!»: фото жены футболиста Ивана Новосельцева в купальнике вызвало бурю восторга
«Видно, что работал дизайнер»: В Ростове-на-Дону иномарку украсили пакетами с мусором
В Аксайском районе при столкновении двух грузовиков пострадал водитель
Василий Голубев прокомментировал жалобу жителей Ростова-на-Дону Владимиру Путину на нехватку соцобъектов
В Ростове-на-Дону ищут 58-летнего Анатолия Приступина