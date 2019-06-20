«Ох, эти ноги! Божественна!»: фото жены футболиста Ивана Новосельцева в купальнике вызвало бурю восторга
Супруга футболиста ФК «Ростов» Ивана Новсельцева устроила мини-отпуск в Сочи. Красавица отправилась на черноморский курорт, откуда порадовала подписчиков фото в купальнике.
- Впереди серьезная подготовка к самому важному событию в моей жизни, - написала Катерина Новосельцева, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности. - Так приятно встречать женщин и мужчин, которые поддерживают меня и солидарны со мной в размышлениях о честности в семейной жизни!
Многие поклонники красавицы уже оценили ее пляжный образ и оставили такие комментарии: «Ох, эти ноги! Божественна!», «Какая ты красивая!» и «Природа твоя нереально прекрасна, о женщина!».
- Катюша, я вам желаю родить здорового малыша, в спокойствии и в своем внутреннем благополучии! - написала одна из подписчиц. - Все пройдем замечательно, держу кулачки за вас со своими тремя дочками!
ИСТОЧНИК KP.RU