2019-06-20T16:46:22+03:00
Общество

«Ох, эти ноги! Божественна!»: фото жены футболиста Ивана Новосельцева в купальнике вызвало бурю восторга

Красавица Катерина загорает в Сочи
ГОШЕВ Игорь
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Фото: Инстаграм Катерины Новосльцеввой.Фото: Инстаграм Катерины Новосльцеввой.
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Супруга футболиста ФК «Ростов» Ивана Новсельцева устроила мини-отпуск в Сочи. Красавица отправилась на черноморский курорт, откуда порадовала подписчиков фото в купальнике.

- Впереди серьезная подготовка к самому важному событию в моей жизни, - написала Катерина Новосельцева, которая сейчас находится на седьмом месяце беременности. - Так приятно встречать женщин и мужчин, которые поддерживают меня и солидарны со мной в размышлениях о честности в семейной жизни!

novoseltseva_katerinanovoseltseva_katerina
Наш мини отдых на море подошёл к концу!
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Многие поклонники красавицы уже оценили ее пляжный образ и оставили такие комментарии: «Ох, эти ноги! Божественна!», «Какая ты красивая!» и «Природа твоя нереально прекрасна, о женщина!».

- Катюша, я вам желаю родить здорового малыша, в спокойствии и в своем внутреннем благополучии! - написала одна из подписчиц. - Все пройдем замечательно, держу кулачки за вас со своими тремя дочками!

ИСТОЧНИК KP.RU

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