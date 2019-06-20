Дома в Шахтах, где от взрыва погибли пять человек, отремонтируют к 30 августа

СЕГОДНЯ 16:55 2019-06-20T19:03:10+03:00

Верхних этажей в девятиэтажке на Хабарова, 16 теперь нет. Фото: Ольга ГОПАЛО

Во дворе пообещали сделать детскую и спортивную площадки, а также автопарковку

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В городе Шахты продолжаются восстановительные работы в домах на улице Хабарова, которые пострадали при взрыве бытового газа. В результате, были разрушены несколько квартир, погибли пять человек.

После комплексного обследования, специалисты пришли к выводу, что дома возможно восстановить. И в мэрии города уже назвали срок, когда жильцы смогут въехать в свои квартиры. Многоэтажки обещают сдать 30 августа этого года.

На днях с жителями встретился глава города, который сообщил - помимо восстановительных работ в самих высотках, во дворе планируют установить детскую и спортивные площадки, а также организовать зоны отдыха и парковку для авто.

- В настоящее время в первом подъезде дома №18 по улице Хабарова завершен ремонт поврежденных лоджий, выполняются отделочные работы. Во втором подъезде пострадавшего дома №16 - выполнен демонтаж технического и девятого этажей, ведется разборка завалов на восьмом этаже, - сообщили в горадминистрации.

Известно, что деньги на ремонт выделены из резервного фона Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU