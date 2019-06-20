2019-06-20T19:01:07+03:00
Общество

«Офигенный ракурс»: Поклонники оценили эмоциональное фото пловчихи Юлии Ефимовой

Подписчики желают спортсменке новых побед
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики желают спортсменке новых побед. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Подписчики желают спортсменке новых побед. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. Такой вывод сделали некоторые подписчики, оценив одно из последних фото лидера российской сборной по плаванию Юлии Ефимовой из Волгодонска Ростовской области. Красавица опубликовала на своей странице в Инстаграм атмосферный снимок, на котором она наслаждается жизнью.

- Шесть стран, быстрая смена часовых поясов, бесконечные старты и все это в течение месяца, - призналась Чемпионка Европы по плаванию-2018. - И вот я в красивой, летней Москве. Вдох-выдох два дня и заново погнали.

pryanya93pryanya93
6 стран, быстрая смена часовых поясов и бесконечные старты и все это в течении месяца.
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Фанаты поддержали белокурую красавицу: «Самое крутое это эмоции и удовольствие от того, что ты делаешь», «Юля, с нетерпением ждем ЧМ, давай порви там всех», «Юля, мы тебя любим! Не останавливайся!», «Удачи тебе, солнечная девочка».

Было и немало комплиментов в духе «Офигенный ракурс», «Самая лучшая», «Как всегда прекрасна», «Восхищаюсь тобой! Ты такая неутомимая трудяга!» и «Знай, что мы будем очень рады».

В общей сложности, фото спортсменки оценили больше 13 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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