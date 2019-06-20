В Ростове-на-Дону снесли незаконную автомойку

СЕГОДНЯ 17:19 2019-06-20T17:19:41+03:00

Хозяин сдался только после того, как ему запретили выезжать за границу

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В Ростове-на-Дону на одну незаконную автомойку стало меньше. Как рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов, речь шла о капитальном строении, расположенном в Пролетарском районе города. Здание там было возведено вне закона, поэтому по решению суда хозяин должен был его снести.

Однако делать этого он не спешил. Более того, с одной стороны исправно оплачивал административные штрафы, с другой - принимал на работу сотрудников, которые мыли машины клиентов. При этом бизнес его предполагал круглосуточный режим работы.

Остановить трудовые подвиги удалось лишь после того, как судебные приставы вынесли постановление о запрете хозяину автомойки выезжать за границу - это одна из мер воздействия на должников. В итоге, она подействовала и коммерсант все же снес незаконное здание.

ИСТОЧНИК KP.RU