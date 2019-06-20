У жителя Ростовской области изъяли дорогой BMW из-за долгов по налогам
В Ростовской области могут пустить с молотка дорогостоящий BMW. Причина в том, что его владелец задолжал государству крупную сумму денег. Речь идет о многомиллионной задолженности по налоговым платежам.
Как сообщили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, должник в свое время заявил, что не будет погашать долг, так как на нем нет никакого имущества.
Но бдительные люди в форме детально изучили его биографию и выяснили, на жителя Аксайского района записана дорогая иномарка. Приставы узнали, что машина как раз находится в автосервисе. И направились прямиком туда, чтобы арестовать имущество.
Сейчас транспортное средство уже находится на ответственном хранении и ждет торгов. После того, как автомобиль будет продан, деньги уйдут на погашение долга. Но вряд ли этой суммы хватит, чтобы полностью оплатить имеющуюся задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU