2019-06-20T18:56:49+03:00
Общество

У жителя Ростовской области изъяли дорогой BMW из-за долгов по налогам

Добровольно мужчина платить по счетам отказывался
Ольга ГОПАЛО
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Добровольно мужчина платить по счетам отказывался.Добровольно мужчина платить по счетам отказывался.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростовской области могут пустить с молотка дорогостоящий BMW. Причина в том, что его владелец задолжал государству крупную сумму денег. Речь идет о многомиллионной задолженности по налоговым платежам.

Как сообщили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, должник в свое время заявил, что не будет погашать долг, так как на нем нет никакого имущества.

Но бдительные люди в форме детально изучили его биографию и выяснили, на жителя Аксайского района записана дорогая иномарка. Приставы узнали, что машина как раз находится в автосервисе. И направились прямиком туда, чтобы арестовать имущество.

Сейчас транспортное средство уже находится на ответственном хранении и ждет торгов. После того, как автомобиль будет продан, деньги уйдут на погашение долга. Но вряд ли этой суммы хватит, чтобы полностью оплатить имеющуюся задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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