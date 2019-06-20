2019-06-20T17:46:31+03:00
Политика

Супруга арестованного главного архитектора Ростова-на-Дону дозвонилась на Прямую линию с Владимиром Путиным

Обращение Екатерины Илюгиной передадут в Администрацию Президента России
Александр СТЕПАНОВ
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Супруга главного архитектора Ростова-на-Дону дозвонилась на Прямую линию не с первой попытки, однако - сумела это сделать. Фото: предоставлено Екатериной Илюгиной.Супруга главного архитектора Ростова-на-Дону дозвонилась на Прямую линию не с первой попытки, однако - сумела это сделать. Фото: предоставлено Екатериной Илюгиной.
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Супруга главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина, арестованного по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями, срок содержания в СИЗО которому продлили на днях до 22 июля, дозвонилась на Прямую линию с Владимиром Путиным.

- Это получилось сделать где-то уже в начале четвертого часа Прямой линии, - рассказала «КП» Екатерина Илюгина. - Не с первой попытки, но — удалось. Представилась, изложила суть ситуации — о том, что Роман Илюгин пятый месяц находится в СИЗО, что правоохранители пытаются, задержав главного архитектора Ростова-на-Дону, успокоить обманутых дольщиков. Однако сказала при этом, что Ассоциация обманутых дольщиков против этой «посадки», поскольку им нужно решение проблемы, реальные действия, которые помогут вернуть утраченного. И теперь к мужу приходят в камеру, предлагая взять вину на себя, а он не соглашается, после чего ему переквалифицируют обвинение и еще добавляют «Халатность». А я объяснила, что никаких разрешений на строительство (Илюгину инкриминируют, что он выдал разрешения на строительство частных домов, а вместо них возвели многоквартирные. - прим. ред.) он и не выдавал, это вообще-то находится в компетенции главы горадминистрации.

То же самое, по ее словам, она повторила и видеообращении на Прямую линию. Заявление приняли, пообещали рассмотреть.

Главный архитектор Ростова-на-Дону, напомним, был задержан в феврале нынешнего года — одновременно с главным архитектором Ростовской области Алексеем Полянским и главным архитектором Мартыновского района Александром Корчигой (первый под домашним арестом, по второму уже вынесли приговор — штраф в 50 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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