2019-06-20T18:04:37+03:00
Общество

Поклонники в очередной раз раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова

На этот раз повод злопыхателям подкинул сам звездный супруг
ГОШЕВ Игорь
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На этот раз повод хейтерам подкинул сам звездный супруг. Фото: Инстагра Анастасии Тарасовой.На этот раз повод хейтерам подкинул сам звездный супруг. Фото: Инстагра Анастасии Тарасовой.
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Хейтеры в очередной раз раскритиковали супругу футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. На этот раз повод для дискуссии подкинул сам звездный спортсмен. В частности, пара сейчас путешествует по Италии. Одна из прогулок, которую они совершили, была по Колизею.

- Узнал, что жена не смотрела фильм «Гладиатор», - подписал совместное фото с супругой Дмитрий. После чего сообщил, что планирует организовать для любимой совместный просмотр фильма, который займет три часа.

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После прогулки по Колизею, узнал, что жена не смотрела фильм Гладиатор
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Многие принялись критиковать Анастасию за то, что она не посмотрела эту картину в свое время. Правда, кто-то подсчитал, что «Насте было лет пять, когда этот фильм вышел. Она, наверное, в это время «В гостях у сказки» смотрела».

Но были и те, кто заступился за модель: «Настя утонченная девушка, зачем ей нужен был в жизни этот «Гладиатор»? Там кровь и жесть», «Пусть каждый смотрит то, что ему по душе» и «Жена у вас очень красивая, а самое главное, что естественная и не пафосная».

ИСТОЧНИК KP.RU

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