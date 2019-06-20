Поклонники в очередной раз раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова
Хейтеры в очередной раз раскритиковали супругу футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. На этот раз повод для дискуссии подкинул сам звездный спортсмен. В частности, пара сейчас путешествует по Италии. Одна из прогулок, которую они совершили, была по Колизею.
- Узнал, что жена не смотрела фильм «Гладиатор», - подписал совместное фото с супругой Дмитрий. После чего сообщил, что планирует организовать для любимой совместный просмотр фильма, который займет три часа.
Многие принялись критиковать Анастасию за то, что она не посмотрела эту картину в свое время. Правда, кто-то подсчитал, что «Насте было лет пять, когда этот фильм вышел. Она, наверное, в это время «В гостях у сказки» смотрела».
Но были и те, кто заступился за модель: «Настя утонченная девушка, зачем ей нужен был в жизни этот «Гладиатор»? Там кровь и жесть», «Пусть каждый смотрит то, что ему по душе» и «Жена у вас очень красивая, а самое главное, что естественная и не пафосная».
ИСТОЧНИК KP.RU