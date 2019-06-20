Поклонники в очередной раз раскритиковали жену футболиста Дмитрия Тарасова

СЕГОДНЯ 17:58 2019-06-20T18:04:37+03:00

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Хейтеры в очередной раз раскритиковали супругу футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. На этот раз повод для дискуссии подкинул сам звездный спортсмен. В частности, пара сейчас путешествует по Италии. Одна из прогулок, которую они совершили, была по Колизею.

- Узнал, что жена не смотрела фильм «Гладиатор», - подписал совместное фото с супругой Дмитрий. После чего сообщил, что планирует организовать для любимой совместный просмотр фильма, который займет три часа.

tarasov23 После прогулки по Колизею, узнал, что жена не смотрела фильм Гладиатор

Многие принялись критиковать Анастасию за то, что она не посмотрела эту картину в свое время. Правда, кто-то подсчитал, что «Насте было лет пять, когда этот фильм вышел. Она, наверное, в это время «В гостях у сказки» смотрела».

Но были и те, кто заступился за модель: «Настя утонченная девушка, зачем ей нужен был в жизни этот «Гладиатор»? Там кровь и жесть», «Пусть каждый смотрит то, что ему по душе» и «Жена у вас очень красивая, а самое главное, что естественная и не пафосная».

ИСТОЧНИК KP.RU