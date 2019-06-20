2019-06-20T18:09:44+03:00
Общество

Житель Ростовской области заплатил миллион после того, как его авто забрал эвакуатор

Деньги, чтобы погасить долг, нашлись молниеносно
Ольга ГОПАЛО
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Житель Ростовской области заплатил миллион после того, как его авто забрал эвакуатор.Житель Ростовской области заплатил миллион после того, как его авто забрал эвакуатор.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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В Ростовской области неприятность ожидала одного из местных жителей, который узнал - его машину увезли на эвакуаторе. Как рассказали в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов, инцидент произошел в Аксайском районе.

- С помощью приложения «Мобильный розыск», судебным приставом-исполнителем на территории автосервиса обнаружено автотранспортное средство Nissan Patrol, принадлежащее на праве собственности должнику, - рассказали в ведомстве. - Размер задолженности составлял 1,1 миллиона рублей.

В автосервисе мастер ответил, что машине требуется ремонт, и своим ходом она не сможет выехать. Тогда на место был вызван эвакуатор.

В итоге, как только должник узнал, что лишился дорогой иномарки, то быстро нашел деньги и погасил долг. Известно, что автомобиль ему вернули.

Напомним, у жителя Ростовской области изъяли дорогой BMW из-за долгов по налогам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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