В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бабушки, которая заставляла внуков попрошайничать

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-21T11:16:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Миллеровского района. Согласно официальной версии, пенсионерка заставляла внуков просить деньги у прохожих.

- Установлен факт вовлечения местной жительницей трех несовершеннолетних внуков в занятие попрошайничеством, - рассказали в надзорном ведомстве, добавляя, что речь идет о серии подобных фактов.

Пенсионерка приходила с детьми на рынок и другие места массового скопления, заставляла их просить деньги у прохожих, которые впоследствии забирала себе. Если вина пожилой женщины будет доказана в суде, ей грозят обязательные работы (на срок до четырехсот восьмидесяти часов), арест от трех до шести месяцев, либо лишение свободы до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU