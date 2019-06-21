В Аксае будут судить мужчин, которые до смерти избили знакомую

СЕГОДНЯ 10:05 2019-06-21T11:06:42+03:00

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В Аксае перед судом предстанут двое местных жителей, которых подозревают в избиении знакомых.

- По версии следствия, они, находясь в гостях у своих знакомых, распивали спиртные напитки, - говорится в официальном сообщении регионального следкоме. - В ходе возникшей бытовой ссоры с хозяевами дома и другой их гостьей они нанесли им множественные удары ногами, руками и различными предметами.

В итоге женщина умерла, а хозяева дома с травмами доставлены в больницу. Кроме того, подозреваемых обвиняют в краже мобильных телефонов и верхней зимней одежды. В ходе предварительного следствия и в настоящее время обвиняемые находятся под стражей.

Если вина мужчин будет доказана в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU