2019-06-21T11:26:15+03:00
Общество

В Ростовской области пропала 78-летняя пенсионерка

Последний раз Лидию Олейникову видели в станице Мечетинской
Ольга ГОПАЛО
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Последний раз Лидию Олейникову видели в станице Мечетинской. Фото: Лиза Алерт Юг.Последний раз Лидию Олейникову видели в станице Мечетинской. Фото: Лиза Алерт Юг.
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В Ростовской области в розыск объявлена 78-летняя пенсионерка. Известно, что Лидия Олейникова пропала 19 июня. В тот день женщина вышла из своего дома, расположенного в станице Мечетинской Зерноградского района на проспекте Шолохова. Однако с 16:00 о ее местонахождении не знают ни родственники, ни соседи.

- В день исчезновения она была одета в темное длинное платье с короткими рукавами с принтом из мелких цветов, а также матерчатые домашние тапки, - говорят волонтеры, которые занимаются ее поисками. - Рост пожилой женщины 155 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза темные.

В поисковом отряд «Лиза Алерт Юг» говорят, что Лидия Федоровна нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Поэтому дончан просят не быть равнодушными к чужой беде и, если вы что-то знаете о ее местонахождении, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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