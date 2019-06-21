В Ростовской области пропала 78-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-21T11:26:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области в розыск объявлена 78-летняя пенсионерка. Известно, что Лидия Олейникова пропала 19 июня. В тот день женщина вышла из своего дома, расположенного в станице Мечетинской Зерноградского района на проспекте Шолохова. Однако с 16:00 о ее местонахождении не знают ни родственники, ни соседи.

- В день исчезновения она была одета в темное длинное платье с короткими рукавами с принтом из мелких цветов, а также матерчатые домашние тапки, - говорят волонтеры, которые занимаются ее поисками. - Рост пожилой женщины 155 сантиметров, телосложение среднее, волосы седые, глаза темные.

В поисковом отряд «Лиза Алерт Юг» говорят, что Лидия Федоровна нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве. Поэтому дончан просят не быть равнодушными к чужой беде и, если вы что-то знаете о ее местонахождении, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU