СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-21T11:45:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 22-23 июня 2019: синоптики обещают жару до плюс 35 градусов. Так, в пятницу, в дневные часы метеорологи обещают до плюс 35 градусов выше нуля. При этом сила восточного ветра может достигать 13 метров в секунду. К слову, максимальная температура в этот день была в 1975 году до плюс 36,4 градуса. А минимальная в 1955 - тогда на дворе было всего плюс 7,2.

В субботу, 22 июня, похожая температура: от плюс 29 до 35 градусов днем, такой же силы ветер и облачно во второй половине дня.

Немного похолодает в воскресенье, 23 июня. Синоптики прогнозируют до 33 градусов со знаком плюс.

А вот следующая неделя приготовит горожанам сюрприз. Во вторник, 25 июня, метеорологи предрекают до 38 градусов жары.

ИСТОЧНИК KP.RU