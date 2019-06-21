2019-06-21T15:22:51+03:00
Спорт

"Шикарная попа": чемпионка мира по фитнесу из Ростова-на-Дону сразила поклонников видом сзади

Фото спортсменки набирают сотни лайков
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото: Instagram, @evgeniia_mishchenkoФото: Instagram, @evgeniia_mishchenko
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Чемпионка мира по фитнесу и мастер спорта по бодибилдингу, ростовчанка Евгения Мищенко продолжает демонстрировать свое прекрасное тело в "Инстаграме", заряжая подписчиков желанием заниматься собой. После серии шикарных шпагатов красавица выложила "вид сзади", показав результат приседаний - идеальные ноги и ягодицы.

- Теперь достаточно сочная? - просила она у своих подписчиков.

- В самом соку! Шикарная попа. Надо начинать приседать, - пишут ей в ответ поклонники.

evgeniia_mishchenkoevgeniia_mishchenko
Теперь достаточно сочная ? #немужик#фитнец #нетсушке #приседаючуть
630 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Чтобы смотреть на такое, нужна выдержка. Мы, мужики, же не железные, - прокомментировал пользователь Максим.

Добавим, что Евгения занимается своим телом с самого детства. Ранее "Комсомолка" делала интервью с красавицей, в котором она призналась, что тренируется от 4 до 6 раз в неделю, примерно по полтора-два часа и из питания может позволить себе почти все, что хочет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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