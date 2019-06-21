Прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты начали ВТБ и сервис «ЦИАН. Ипотека»

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-21T15:18:59+03:00

Предварительное решение банка по кредиту предоставляется клиенту в течение всего двух минут

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Хорошая новость для тех, кто хочет стать обладателем собственного жилья. Совместный Интернет-сервис для дистанционной подачи заявок на ипотечные кредиты запустили для покупателей и арендодателей жилья «ЦИАН.Ипотека» и ВТБ. На первом этапе заявки оформляются с целью приобретения объекта недвижимости в Санкт-Петербурге. В дальнейшем география будет расширена на все регионы России.

Заявку можно отправлять в любое время суток, независимо от местонахождения пользователя. После чего ВТБ в течение двух минут предоставит ответ и предложит персональные условия по кредиту: предварительно одобренную сумму, размер ежемесячного платежа и процентную ставку.

В случае положительного решения с клиентом свяжется специалист банка, чтобы предоставить подробную информацию и определить дальнейший порядок действий. Для завершения сделки достаточно посетить один из удобных офисов ВТБ.

- Уже четверть ипотечных заявок поступает к нам через сайт, наши клиенты активно используют сервис электронных закладных, - прокомментировал новое сотрудничество старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - Кроме того, банк запустил VR-ипотеку, с помощью которой покупатель сможет удаленно через очки виртуальной реальности посмотреть квартиру в жилом комплексе у одного из наших аккредитованных застройщиков. Интеграция в ЦИАН позволяет предоставить клиентам еще один простой и удобный способ получения предварительного решения по займу.

Известно, что пользователям доступны все основные ипотечные программы ВТБ: кредиты на строящееся и вторичное жилье, акции «Больше метров – меньше ставка» и «Победа над формальностями», а также ипотека с господдержкой.

КОНКРЕТНО

Данные можно заполнить на сайте www.cian.ru/cf/anketa/.

ИСТОЧНИК KP.RU