2019-06-21T15:19:53+03:00
Общество

«Именно так должно сидеть платье на девушке»: Поклонники обсуждают новый образ известной спортсменки Юлии Ефимовой

Пловчиха наслаждается пейзажами столицы
ГОШЕВ Игорь
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Красавица наслаждается пейзажами столицы. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Красавица наслаждается пейзажами столицы. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Лидер российской сборной по плаванию Юлия Ефимова поразила поклонников своим новым образом. Красавица всего на несколько дней прилетела в столицу, откуда радует подписчиков красочными кадрами. На одном из таких известная пловчиха стоит на крыше высотки на фоне живописного пейзажа.

- Как же я люблю закаты, - написала Чемпионка Европы по плаванию-2018 из города Волгодонска Ростовской области, а после добавила: «Рассветы тоже, но они слишком рано».

pryanya93pryanya93
Как же я люблю закаты
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Фанаты расчувствовались в комментариях: «А мы любим тебя, Юль!», «Невероятная красота!», «Юлька чудо!», «Шикарна!», «Идеальная и восхитительная», «Самая самая красивая!» и «Юля, ты лучшая».

Не мало комплиментов досталось и ее наряду: «Именно так должно сидеть платье на девушке», «Русские девушки, самые красивые девушки в мире...» и «Волшебная Юленька!». Фото титулованной спортсменки оценили уже больше десяти тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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