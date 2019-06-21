В Ростовской области составили рейтинг Управляющих компаний
В Ростовской области стали известны итоги рейтинга Управляющих компаний в первом квартале текущего года. Его формирует Госжилинспекция региона.
В списке - 184 управляющих компании Ростова-на-Дону. В тройке лучших ООО УК «Екатерининский», обслуживающая дома АСО «Комстрой» на улице Магнитогорской и Извилистой.
Известно, что она была создана в 2011-м году ассоциацией строительных организаций «Комстрой» после просьб жильцов. Теперь УК - это отдельный успешный бизнес. Управляющая компания систематически проводит праздники для жильцов – День победы, День древонасаждения, масленица, Новый год. Недавно были запущена бесплатная секция по боксу, возобновлены бесплатные занятия йогой на газоне. В ближайшее время будет запущена бесплатная школа футбола.
Для жителей ЖК «Екатерининский», к примеру, оборудованы мангальная зона, зоны отдыха и воркаута. У службы консьержей хранится спортивный инвентарь, в частности, мячи, боксерские перчатки, шлемы, а также мягкие кресла-груши для отдыха на свежем воздухе.
Фото: АСО «Комстрой»
Кроме того, управляющая компания создала круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, которая оперативно реагирует на обращения жильцов.
ИСТОЧНИК KP.RU