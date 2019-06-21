В Ростовской области составили рейтинг Управляющих компаний

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-21T15:40:06+03:00

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В Ростовской области стали известны итоги рейтинга Управляющих компаний в первом квартале текущего года. Его формирует Госжилинспекция региона.

В списке - 184 управляющих компании Ростова-на-Дону. В тройке лучших ООО УК «Екатерининский», обслуживающая дома АСО «Комстрой» на улице Магнитогорской и Извилистой.

Известно, что она была создана в 2011-м году ассоциацией строительных организаций «Комстрой» после просьб жильцов. Теперь УК - это отдельный успешный бизнес. Управляющая компания систематически проводит праздники для жильцов – День победы, День древонасаждения, масленица, Новый год. Недавно были запущена бесплатная секция по боксу, возобновлены бесплатные занятия йогой на газоне. В ближайшее время будет запущена бесплатная школа футбола.

Для жителей ЖК «Екатерининский», к примеру, оборудованы мангальная зона, зоны отдыха и воркаута. У службы консьержей хранится спортивный инвентарь, в частности, мячи, боксерские перчатки, шлемы, а также мягкие кресла-груши для отдыха на свежем воздухе.

Фото: АСО «Комстрой»

Кроме того, управляющая компания создала круглосуточную аварийно-диспетчерскую службу, которая оперативно реагирует на обращения жильцов.

ИСТОЧНИК KP.RU