2019-06-21T15:53:17+03:00
Победа

В Ростове-на-Дону открыли памятник Героям Советского Союза

Имена отважных людей увековечены возле старого аэропорта
Илья БОГОМОЛОВ
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Памятник ростовчанам – Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена СлавыПамятник ростовчанам – Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена СлавыФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Сегодня, 21 июня, в Ростове-на-Дону прошла торжественная церемония - возле старого аэропорта (площадь Воинской славы) открыли памятник Героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы. Он представляет собой вертикальную гранитную плиту 3 на 2 метра с именами горожан, которые вписаны в историю нашей страны.

Как рассказали в администрации города, 285 уроженцев Дона стали Героями Советского Союза, причем половина из них - 126 человек - это ростовчане. 16 наших земляков удостоились звания полных кавалеров Орденов Славы.

Жители донской столицы почтили героев минутой молчания и возложили цветы к памятнику. Добавим, что монумент установлен по инициативе и на средства ростовчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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