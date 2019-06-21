2019-06-21T15:51:50+03:00
Общество

«Только она на нем виснет и целует»: подписчики обсуждают римские фото футболиста Тарасова с третьей женой

Под каждым новым снимком десятки тысяч лаков и сотни комментариев
ГОШЕВ Игорь
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Под каждым новым снимком десятки тысяч лаков и сотни комментариев. Фото: Инстаграм Анастасии ТарасовойПод каждым новым снимком десятки тысяч лаков и сотни комментариев. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой
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Поклонники следят за каждым шагом футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Он вместо со своей супругой отдыхает в Италии, откуда красавица-модель публикует красочные фотографии и делится с подписчиками своими впечатлениями от увиденного.

Многие не могут отвести глаз от красивой пары. И, как результат, сотни комментариев в духе: «Вы просто мой идеал», «Настя, с тобой Дима наконец-то расцвел», «Какие вы красивые и счастливые, Тарасовы!», «У Насти улыбка потрясающая! А Димка вообще счастьем светится, замечательное фото!», «Чудесная пара, любви вам и взаимопонимания!» и «Кому-то семья, кому-то сцена, сами себе выбираем путь».

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Но есть и те, кто пытается разглядеть в трогательных фото совсем иное: «На всех фото только она на нем виснет и целует» и «Настя, ты достойна лучшего!».

А еще фанаты интересуются, взяли ли супруги в романтичное путешествие дочь: «Без лялика? Наверно у мамулек оставили. Молодцы побольше надо отдыхать».

- Счастья и любви, не смотря ни на что и кого, - пишут Интернет-пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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