«В красном с вашей красотой ходить опасно»: Фанаты предостерегают «Мисс Россия» Алину Санько
«Мисс Россия-2019» Алина Санько из города Азова Роствоской области каждый день старается радовать подписчиков новыми постами в своем Инстаграм. На этот раз очередная ее публикация посвящена жаре.
- Температуре в Москве может позавидовать любой курортный город, +32 градуса! - поделилась с поклонниками Алина. - Крайне непривычная температура, вспоминая лето в прошлые годы. Кроме того, девушка собирается на малую Родину.
- Совсем скоро я прилечу в свой родной город Азов и выпускной вечер, - продолжила она. - Посмотрела температуру в Азове, а там больше +35 градусов. Даже боюсь представить, что меня ждет.
Поклонники красавицы предупредили девушку об одном: «В красном с вашей красотой ходить опасно», назвав ее «прекрасная принцесса».
Солнечный снимок Алины оценили тысячи человек.
ИСТОЧНИК KP.RU