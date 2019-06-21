«В красном с вашей красотой ходить опасно»: Фанаты предостерегают «Мисс Россия» Алину Санько

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-21T16:39:11+03:00

Красавица рассказала про жару Москве и в Азове в своем Инстаграм

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«Мисс Россия-2019» Алина Санько из города Азова Роствоской области каждый день старается радовать подписчиков новыми постами в своем Инстаграм. На этот раз очередная ее публикация посвящена жаре.

- Температуре в Москве может позавидовать любой курортный город, +32 градуса! - поделилась с поклонниками Алина. - Крайне непривычная температура, вспоминая лето в прошлые годы. Кроме того, девушка собирается на малую Родину.

- Совсем скоро я прилечу в свой родной город Азов и выпускной вечер, - продолжила она. - Посмотрела температуру в Азове, а там больше +35 градусов. Даже боюсь представить, что меня ждет.

ms.alinasanko Температуре в Москве может позавидовать любой курортный город

Поклонники красавицы предупредили девушку об одном: «В красном с вашей красотой ходить опасно», назвав ее «прекрасная принцесса».

Солнечный снимок Алины оценили тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU