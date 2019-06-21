2019-06-21T17:06:11+03:00
Экономика

«БКС Брокер» еженедельно дарит по 100 000 рублей

В мае «БКС Брокер» запустил розыгрыш 100 000 рублей на инвестиции. Денежный приз могут получить новые клиенты, открывшие брокерский счет до 28 июня и пополнившие его впервые минимум на 100 000 рублей
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Чтобы принять участие в розыгрыше денежного приза, необходимо в мобильном приложении «Мой брокер» или на сайте компании пройти процедуру по открытию брокерского счета. После этого, согласно условиям акции, пополнить счет минимум на 100 000 рублей. Далее, один раз в неделю, с помощью генератора случайных чисел, будет определен победитель, который получит на свой счет ещё 100 000 рублей.

Кроме того, в июне все новые клиенты «БКС Брокер» смогут участвовать еще в двух акциях, в рамках которых пополнение счета происходит без комиссии, а за пополнение на 50, 100 и 200 тысяч рублей они получат кэшбэк в 1000, 2000 и 4000 рублей соответственно.

- «БКС Брокер» дарит начинающим инвесторам тройную выгоду. Начинайте брокерский путь с приятных накоплений, - прокомментировала директор по маркетингу «БКС Брокер» Елена Преподобная.

К слову, финансовая группа БКС, в состав которой входит «БКС Брокер», признается лидером по оборотам на фондовом рынке в режиме основных торгов Т+.

Сроки проведения акции с 20.05.2019 по 28.06.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на https://broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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