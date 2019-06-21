СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-21T17:24:28+03:00

Выясняем, какая программа мероприятий запланирована в станице Романовской во время фестиваля бардовской песни «Струны души» 2019

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Фестиваль бардовской песни «Струны души» 2019 в станице Романовской: программа мероприятий. Он пройдет в станице Романовской в 21 раз. Как рассказали в правительстве региона, в конкурсных отборах примут участие более 400 авторов-исполнителей. Фестиваль будет проводится три дня. Из них более ста бардов пройдут для участия в главном конкурсном концерте. По итогам фестиваля определятся победители в 15 номинациях. А кульминацией станет музыкальное пиротехническое шоу над Доном «Виват фестиваль!».

КОНКРЕТНО

Программа мероприятия

21 июня, пятница

17.00-22.00 - Конкурсный концерт фестиваля.

22.00-01.00 - «Встречи «На пеньках» - фестивальный костер: «Песни, выбранные сердцем» - песни бардов прошлых лет; «Чайхана» - юмористическая концертная программа Бориса Подберезина.

22 июня, суббота

10.00-12.00 Внеконкурсные концерты: «А ну-ка, песню нам пропой…»; «Юные дарования»; «Гуляй да пой, казачий Дон!».

11.00-14.00 - «Возвращаемся мы, просто некуда деться», конкурс-концерт. Сцена «Волна».

14.00-18.00 - «Калейдоскоп» - концерты бардов по отдельным программам. Сцена «Волна».

13.00-20.00 - Седьмой межрайонный фестиваль «По Дону песня льется». Площадка «Гостиный двор».

12.00-20.00 - «Фестивальная ярмарка» - концертные программы народных коллективов Площадка «Гостиный двор».

12.00-20.00 - «Волшебная маска» - театрализованные программы для детей. Сцена «Город детства».

17.00-19.30 - «Давай с тобой поговорим» - концерт с участием лауреатов и гостей. Главная сцена фестиваля.

19.30-20.00 - «Созвездие XXI» - торжественное награждение победителей фестиваля. Главная сцена.

20.00-21.00 - «Созвучие гитары и души» - концерт известных бардов России.

21.00-21.30 - Концерт ансамбля популярной эстрадной музыки «Визит».

21.30-22.30 - Концерт А.Полотно&Ф.Карманов, г. Москва.

22.30-22.40 - Фестивальный салют. Берег Дона.

22.40-24.00 «Фестивальный звездопад» Гала-концерт творческих коллективов РО. Главная сцена.

20.00-01.00 - «Свободный микрофон». Творческие площадки «Струны души», Сцена «Волна».

21.00-01.00 «Песни на бис…» - концерт победителей XXI фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU