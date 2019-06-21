СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-21T17:52:10+03:00

Выясняем, где и когда будут проводить льготную стерилизацию кошек и собак в Ростове-на-Дону в июнь 2019. Фото: Александр ГЛУЗ

Выясняем, где и когда будут проводить льготную стерилизацию кошек и собак в Ростове-на-Дону в июне 2019

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Льготная стерилизация кошек и собак Ростов-на-Дону июнь 2019: где и когда. Известно, что сделать операцию дешевле можно будет уже в следующий четверг, 27 июня.

Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, акцию проводят в Ростовской области каждый последний четверг месяца. Известно, что для того, чтобы привести питомца и сделать хирургическую манипуляцию по льготной цене, необходимо заранее на нее записаться. В среднем, стоимость данной операции в такие дни снижена на треть. Окончательная цена зависит, в том числе от вида и пола животного, а в случае с собаками еще и от ее веса.

Известно, что с начала года уже прооперированы в дни акции 250 кошек и собак, в том числе и безнадзорных. Как говорят ветеринары, цель такой акции в перспективе снизить численность шариков, барсиков и мурок. Поэтому можно приводить в клинику не только домашних любимцев, но и тех, которые живут на улице.

КОНКРЕТНО

Где можно сделать операцию в рамках акции

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;

г. Ростов-на-Дону, ул. Венеры, 21, тел. +7 863 270-03-93;

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

*По данным регионального Управления ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU