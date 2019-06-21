Ростовская АЭС представила отчёт об экологической безопасности за 2018 год

СЕГОДНЯ 17:39 2019-06-21T17:39:03+03:00

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Состояние объектов окружающей среды в районе размещения Ростовской АЭС с пуском четвёртого энергоблока не изменилось и находится на уровне «нулевого фона», измеренного до ввода в эксплуатацию первого энергоблока атомной станции. Об этом сообщила начальник отдела охраны окружающей среды Ростовской атомной станции Ольга Горская в ходе презентации ежегодного отчёта об экологической безопасности за 2018 год, который в рамках реализации экологической политики Госкорпорации «Росатом» выпускается с 2008 года. Согласно приведенным данным, за последние 9 лет на Ростовской АЭС достигнуто снижение валовых выбросов в 11 раз. «Валовый сброс предприятия в отчётном году составил 41 % от общего норматива», - подчеркнула главный эколог АЭС.

Почти 600 млн рублей направила Ростовская АЭС в 2018 году на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в виде инвестиций в основной капитал. Текущие затраты на охрану окружающей среды увеличились по сравнению с предыдущим годом на 7 млн рублей и составили 174 млн. На эти средства завершена модернизация очистных сооружений с вводом в эксплуатацию трёхступенчатого биореактора, установки дефосфотации и ультрафиолетовой установки для обеззараживания очищенных вод. Были выполнены работы по проведению анализа состояния экосистемы водоёма-охладителя Ростовской АЭС (гидрохимический, гидробиологический, ихтиологический мониторинг) с выдачей рекомендаций по биомелиорации; проведены альголизация водоёма-охладителя и приплотинного участка Цимлянского водохранилища, наблюдения за режимом подземных вод на промплощадке, оценка параметров состояния окружающей среды региона Ростовской АЭС и многие другие природоохранные мероприятия.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

В прошлом году станция активно включилась в работу по селективному сбору отходов, содержащих полезные компоненты, и вовлечению их в оборот. Так, на Ростовской АЭС в 2018 году было собрано и сдано более 32 тонн макулатуры.

На презентации присутствовали депутаты городской Думы, представители администрации г. Волгодонска, общественных организаций, образовательных учреждений, СМИ и жители города.

«Сегодняшнее мероприятие очень важное и уже вошло в практику. Ежегодно отчёт представляется общественности, депутатам городской Думы, чтобы через нас, через общественные организации довести до сведения населения информацию о безопасной работе атомной станции», - подчеркнул по окончании встречи депутат Волгодонской городской Думы Петр Горчанюк.

ИСТОЧНИК KP.RU