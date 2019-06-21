2019-06-21T20:44:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону задержали начальника отдела межрайонной налоговой инспекции

Госслужащий попался на взятке
Илья БОГОМОЛОВ
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Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Ростовский областной суд.Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Ростовский областной суд.
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В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал руководителя отдела камеральных проверок межрайонной ИФНС № 11. Как сообщил корреспонденту «Комсомольская Правда – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, за «вознаграждение» в 100 тысяч рублей налоговик обещал бизнесмену помочь получить НДС. Но об этих планах стало известно силовикам.

В итоге, по словам собеседника издания, госслужащего задержали около его дома сразу после получения денег. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

Ленинский районный суд Ростова избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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