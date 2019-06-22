Ростов-на-Дону весь в дыму: на окраине загорелся сухостой

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-22T09:46:56+03:00

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Утром в субботу, 22 июня, Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за крупного ландшафтного пожара около хутора Пчеловодный (это Аксайский район). Спасатели, которые работают на месте происшествия, говорят, что работы осложняет само место, где загорелась сухая трава — оно труднодоступно.

- Угрозы населенным пунктам нет, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Задействовано 22 человека, которые тушат огонь с помощью пяти единиц техники.

Напомним, сейчас в донском регионе из-за жары объявлена чрезвычайная пожарная опасность, что означает - полыхнуть может от любой искры. Потому спасатели просят жителей строго соблюдать правила безопасности, особенно в эти выходные, когда температура воздуха поднимется до рекордных + 40 С.

ИСТОЧНИК KP.RU