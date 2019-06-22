2019-06-22T10:02:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону снесут еще четыре самозастроя на Научной, Боряна, Кочубея и в переулке Узбекский

Здания были построены с нарушениями
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове началась активная борьба с самозастроем. Фото: пресс-служба администрации городаВ Ростове началась активная борьба с самозастроем. Фото: пресс-служба администрации города
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Власти Ростова-на-Дону сообщили о намерении снести еще четыре здания, которые были построены с большими нарушениями, в частности, на улице Боряна собственником объекта, согласившись с претензиями, сам начал демонтировать третий этаж.

- На настоящий момент реализуются мероприятия по сносу самозастроя на улице Научная, 19, - говорится в сообщении администрации города. - Данный объект был признан судом экологически опасным, возведенным с нарушением правил пожарной безопасности, нарушающим права и охраняемые законом интересы, создающим угрозу жизни и здоровью граждан.

Также в ближайшее время запланированы работы по демонтажу самовольно возведенных объектов, расположенного по адресам: переулок Узбекский, 43 и улица Кочубея, 60.

Напомним, ранее завершены работы по сносу самостроя по Текучева и начались работы по демонтажу незаселенного объекта на территории ДНТ «Садовод-Любитель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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