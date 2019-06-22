Спортсменка из Ростова-на-Дону в составе сборной России стала чемпионом Европы

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-22T09:44:38+03:00

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В немецком Дюссельдорфе завершился пятый соревновательный день чемпионата Европы по фехтованию, во время которого женская сборная России доказала, что является одной из лучших в мире. Спортсменки, среди которых была именитая ростовчанка Лариса Коробейникова, начали турнирный путь сразу с четвертьфинала, в котором со счетом 45:24 россиянки разгромили команду Польши.

- В полуфинале россиянкам противостояли главные фаворитки из Италии, - говорится в сообщении городской администрации. - Однако ни чемпионка мира Аличе Вольпи, ни чемпионка Европы Элиза Ди Франческа не оказали должного сопротивления. Встречу с итальянками можно было назвать скрытым финалом. Хотя француженки, с которыми прошла битва за золото, тоже являлись опасными соперницами, им российские фехтовальщицы уже никак не могли уступить.Встреча завершилась со счетом 45:32.

В составе российской команды выступили Лариса Коробейникова (серебряный призер лондонских игр, неоднократная победительница и призер чемпионата мира), Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина и Инна Дериглазова.

ИСТОЧНИК KP.RU