В Ростове-на-Дону сотрудник полиции за 300 тысяч рублей обещал содействие в получении должности в правоохранительных органах
Южное следственное управление на транспорте сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего помощника начальника линейного управления МВД России – начальника отделения по работе с личным составом Ростовского ЛУ МВД России на транспорте. Он подозревается в получении взятки.
- По версии следствия, в июле прошлого года сотрудник полиции дважды получил через посредников взятку на общую сумму 300 тысяч рублей за трудоустройство и назначение двух кандидатов на должности сотрудников органа внутренних дел, - рассказали в следкоме на транспорте.
Распорядиться деньгами правоохранитель не успел, так как был задержан оперативниками с поличным. Также будут судить знакомого стража порядка, который выступал посредником.
ИСТОЧНИК KP.RU