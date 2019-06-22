2019-06-22T12:12:47+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону сотрудник полиции за 300 тысяч рублей обещал содействие в получении должности в правоохранительных органах

Теперь ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы
Ирина ПОТЕРЯ
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Южное следственное управление на транспорте сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего помощника начальника линейного управления МВД России – начальника отделения по работе с личным составом Ростовского ЛУ МВД России на транспорте. Он подозревается в получении взятки.

- По версии следствия, в июле прошлого года сотрудник полиции дважды получил через посредников взятку на общую сумму 300 тысяч рублей за трудоустройство и назначение двух кандидатов на должности сотрудников органа внутренних дел, - рассказали в следкоме на транспорте.

Распорядиться деньгами правоохранитель не успел, так как был задержан оперативниками с поличным. Также будут судить знакомого стража порядка, который выступал посредником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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