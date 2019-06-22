В Аксайском районе мужчина украл из спортивного магазина велосипед

СЕГОДНЯ 15:12 2019-06-22T15:13:48+03:00

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Полиция Аксайского района раскрыла кражу велосипеда. Как сообщают правоохранительные органы, к ним поступило сообщение от владельца одного из спортивных магазинов о преступлении. Из помещения похитили велосипед. Благодаря камерам наблюдения удалось установить, что «железного коня» вывез мужчина, который гулял по магазину под видом покупателя, а когда продавцы отвлеклись, тут же схватил двухколесного транспортное средство и направился с ним к выходу.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 28-летнего ранее судимого за кражу и грабеж подозреваемого, - пояснили в полиции. - Велосипед, стоимостью более 17 тысяч рубле, он продал, а деньги потратил.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU