2019-06-22T17:47:21+03:00
Общество

В Ростовской области из-за жары ограничено движение грузовиков

Запрет действует в дневное время
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На федеральных трассах ввели летние ограничения для большегрузов. Фото: АвтодорНа федеральных трассах ввели летние ограничения для большегрузов. Фото: Автодор
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В Ростовской области на время жары ограничили движение грузовиков на ряде трасс: «ВолгоградКаменск-Шахтинский – граница с Украиной», «Ростов-на-ДонуТаганрог – граница с Украиной», «М-4 «Дон» – Новошахтинск – граница с Украиной», подъездная дорога М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону (северный, южный и западный въезды в донскую столицу).

Запрет действует в дневное время, когда температура воздуха выше 32 °C (по данным службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды). В такие периоды водители большегрузов могут двигаться только ночью (с 22:00 до 10:00).

Ограничение связано с тем, что в жару асфальт нагревается и размягчается, а тяжелые фуры его просто продавливают, образуются дефекты и появляются колеи, а ремонт затем выходит в копеечку.

Напомним, в прошлом году подобный запрет вводился с 5 июля, он касался не только федеральных дорог, но и региональных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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