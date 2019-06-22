Житель Мясниковского района попался на хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-22T17:52:40+03:00

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В Мясниковском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Как сообщили стражи порядка, у 25-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу, обнаружили и изъяли пакет с массой зеленого цвета. - Физико-химическое исследование показало, что в пакете находился каннабис (марихуана) массой 116 граммов, - пояснили в правоохранительных органах. - По словам подозреваемого, он собирался использовать вещество для личного использования. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему грозит серьезный срок за хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU